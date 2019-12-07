Сергей Шахрай: Загитова обретает уверенность, ждем ее царственную Клеопатру Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине.

– Особо хочу отметить Алину Загитову – откатала блестяще! И, наконец, судьи не заметили у нее неправильные ребра при прыжках, которые все время у Алины находили. Алина – опытный боец, она набирает форму и приобретает уверенность. Ждем теперь в произвольной ее царственную Клеопатру.