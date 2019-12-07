Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой в финале Гран-при в Турине.

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– О выступлении юниорок. Главная интрига – борьба между нашей Камилой Валиевой и американкой Алисой Лью, – сказал Шахрай. – Победила наша фигуристка. Камилла только недавно вернулась после серьезной травмы. И нужно отдать должное мастерству и тактической мудрости Этери Тутберидзе. Было приятно разумное решение: не рисковать, а откатать на классе. У Валиевой изумительное катание, она очень талантливая, оригинальная фигуристка. Скоро Камилла составит конкуренцию Косторной.