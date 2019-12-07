Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 14:47Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой в финале Гран-при в Турине.

О выступлении юниорок. Главная интрига – борьба между нашей Камилой Валиевой и американкой Алисой Лью, – сказал Шахрай. Победила наша фигуристка. Камилла только недавно вернулась после серьезной травмы. И нужно отдать должное мастерству и тактической мудрости Этери Тутберидзе. Было приятно разумное решение: не рисковать, а откатать на классе. У Валиевой изумительное катание, она очень талантливая, оригинальная фигуристка. Скоро Камилла составит конкуренцию Косторной.

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Заметили бы судьи ошибку китайцев, лидировали ли бы Бойкова и Козловский Наш обозреватель Сергей Шахрай – о судействе, невнятном Самарине, ошибке Ханю и американке Алисе Лю. 06.12.2019 15:37 Фигурное катание Волохов Юрий
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
Еще по теме:
Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад создали не так много моментов НХЛ объявила имена лучших хоккеистов игрового дня Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Косторная – и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех В финале Гран-при женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. Алина Загитова - вторая, Анна Щербакова - третья, Александра Трусова - только пятая. 06.12.2019 23:39 Фигурное катание Тигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
14:48 Футбол Томас Цорн: «Спартак» с пониманием относится к акции болельщиков
14:47 Фигурное катание Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе
14:45 Футбол Василий Конов: Федотов – в «Сочи», Кирьяков – в «Оренбурге»
14:31 Фигурное катание Сергей Шахрай: Загитова обретает уверенность, ждем ее царственную Клеопатру
14:26 Футбол Ибрагимович нужен «Наполи»
14:24 Фигурное катание Сергей Шахрай: Алена Косторная – блистательно, шикарно, безупречно!
14:13 Футбол Болельщики «Ростова» уйдут с трибуны на 30-й минуте матча со «Спартаком»
14:10 Лыжный спорт Йохауг одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира
14:08 Баскетбол «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Астану»
13:49 Футбол Анчелотти может быть уволен из «Наполи»
13:36 Бокс Андрей Рябинский: Хантер – очень опасный и сложный соперник
13:26 Хоккей «Адмирал» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар»
13:21 Футбол Боярский – об акции болельщиков: Это бессмысленно и глупо
13:05 Футбол «Тамбов» – «Оренбург». Стартовые составы
12:56 Шорт-трек Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
12:42 Футбол Семин опроверг слухи об отставке из «Локомотива»
12:29 Футбол Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
12:25 Футбол Эдгард Запашный: Тех людей, которые громят стадионы, болельщиками называть стремно
12:07 Футбол Зелимхан Бакаев: Смена тренера пошла команде на пользу
11:48 Футбол Защитник «Бетиса» может перейти в «Атлетико»
Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
В России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Приговор Ипатову, обстрел троллейбусов и «отставка» чиновников: итоги недели Карелии
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика