Липински назвала Косторную «надеждой для поклонников чистоты фигурного катания» Олимпийская чемпионка Нагано высоко оценила талант российской фигуристке.

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Тара Липински, выигравшая золотую медаль в одиночном женском катании на Олимпиаде в Нагано в 1998 году, в данный момент работает экспертом на американском телеканале NBC. Рассказывая о своих ожиданиях от финала Гран-при в Турине, Липински высоко оценила талант 16-летней российской фигуристки Алены Косторной.

«Косторная соединила два аспекта спорта вместе, – заявила Липински в эфире NBC. – Думаю, что это делает ее надеждой для всех поклонников чистоты фигурного катания, которые обеспокоены будущим женских одиночных соревнований из-за всех этих четверных прыжком. Косторная – фигуристка, которая доказывать, что можно добиться технического превосходства, исполняя тройные Аксели (и, наверное, четверные в будущем) и вместе с тем сохранить то, за что мы любим фигурное катание. Я имею ввиду качество скольжения и эмоции».

Косторная выиграла в Турине короткую программу с новым мировым рекордом (85,45). Произвольная программа женщин-одиночниц начнется сегодня в 22:55 по московскому времени.