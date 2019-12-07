Чен выиграл финал Гран-при с мировым рекордом, Самарин – четвертый

В финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине лучшим стал Нэтан Чен. С суммарным результатом 335,30 американский фигурист установил новый мировой рекорд, а заодно набрал рекордное количество баллов в произвольной программе.
Россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев завершили соревнования соответственно с четвертым и шестым результатами.
Гран-при по фигурному катанию
Финал. Турин (Италия)
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 335,30 (мировой рекорд)
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 291,43
3. Кевин Аймо (Франция) – 275,63
4. Александр Самарин (Россия) – 248,83
5. Цзинь Боян (Китай) – 241,44
6. Дмитрий Алиев (Россия) – 220,04
Произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) – 224,92 (мировой рекорд)
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 194,00
3. Кевин Аймо (Франция) – 178,92
4. Александр Самарин (Россия) – 167,51
5. Цзинь Боян (Китай) – 160,77
6. Дмитрий Алиев (Россия) – 131,26