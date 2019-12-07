Чен выиграл финал Гран-при с мировым рекордом, Самарин – четвертый В Турине завершилась произвольная программа у мужчин.

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В финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине лучшим стал Нэтан Чен. С суммарным результатом 335,30 американский фигурист установил новый мировой рекорд, а заодно набрал рекордное количество баллов в произвольной программе.

Россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев завершили соревнования соответственно с четвертым и шестым результатами.

Гран-при по фигурному катанию

Финал. Турин (Италия)

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 335,30 (мировой рекорд)

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 291,43

3. Кевин Аймо (Франция) – 275,63

4. Александр Самарин (Россия) – 248,83

5. Цзинь Боян (Китай) – 241,44

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 220,04

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 224,92 (мировой рекорд)

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 194,00

3. Кевин Аймо (Франция) – 178,92

4. Александр Самарин (Россия) – 167,51

5. Цзинь Боян (Китай) – 160,77

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 131,26