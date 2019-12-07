Российские пары заняли весь пьедестал в юниорском финале Гран-при Лучшими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

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В финале Гран-при по фигурному катанию российские юниоры выиграли все медали в соревнованиях пар.

Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но благодаря запасу, сделанному в короткой программе, в итоговой таблице остались на первом месте.

Лучший же результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Им досталось серебро. Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

Фигурное катание

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Юниоры. Пары

Итоговое положение

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 185,23

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 184,37

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 179,68

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,56

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 172,53

6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 159,22

Произвольная программа

1. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 119,47

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 116,43

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 114,67

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 113,04

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 107,866. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 99,75