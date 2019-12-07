Российские пары заняли весь пьедестал в юниорском финале Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию российские юниоры выиграли все медали в соревнованиях пар.
Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но благодаря запасу, сделанному в короткой программе, в итоговой таблице остались на первом месте.
Лучший же результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Им досталось серебро. Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.
Фигурное катание
Гран-при. Финал. Турин (Италия)
Юниоры. Пары
Итоговое положение
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 185,23
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 184,37
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 179,68
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,56
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 172,53
6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 159,22
Произвольная программа
1. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 119,47
2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 116,43
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 114,67
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 113,04
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 107,866. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 99,75