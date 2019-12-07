Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста Известный хореограф считает Алену Косторную главным претендентом на победу в финале Гран-при.

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Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Алены Косторной в короткой программе финала Гран-при. По мнению известного хореографа, 16-летняя российская фигуристка в короткой программе показала сбалансированное катание и обеспечила себя отличный задел для итоговой победу.

«Я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алена действительно большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание, – заявил Авербух в интервью Russia Today. – Стоит отметить, что во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет Международного союза конькобежцев на исполнение четверных в короткой программе у женщин. На мой взгляд, это очень нечестное правило. Из-за него Александра Трусова и Анна Щербакова не могут делать свои каскады. Объективно, это нонсенс. Все равно, что запретить легкоатлетам прыгать выше определенного уровня. Очень странное правило, которого к тому же нет в мужских соревнованиях.

Очевидно, что у Косторной сильная база и еще есть возможности для роста. Впрочем, далеко идущих выводов исключительно по Гран-при я бы тоже делать не стал. Это промежуточный турнир, а впереди куда более важные старты: первенство России, а также чемпионаты Европы и мира.

После короткой программы у Алены действительно довольно приличный отрыв от остальных соперниц. Если Косторная справится с произвольной, то вряд ли кто-то составит ей конкуренцию.

Дальше развернется серьезная борьба. На мой взгляд, у Саши Трусовой есть шанс обойти Загитову и переместиться на вторую позицию.

Загитова сейчас должна соревноваться только сама с собой. Что касается ошибки Трусовой, то тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила тройной аксель. Или просто могла немного подрасти. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией».

В финале Гран-при Косторная выиграла короткую программу с новым мировым рекордом (85,45). Алина Загитова заняла второе место (79,60), а Анна Щербакова – третье (78,27).

Произвольная программа в одиночном катании у женщин начнется сегодня в 22:55 по московскому времени.