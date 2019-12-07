Нэтан Чен: Если бы мы соревновались с Трусовой, она, возможно, победила бы Американец стал победителем финала Гран-при с мировым рекордом.

Двукратный чемпион мира Нэтан Чен высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.

«Если бы мы соревновались с Трусовой, она, возможно, победила бы, – приводит Sport24.ru слова 20-летнего американца. – Александра делает невероятные вещи. Очень круто видеть подобное.

Когда я был в ее возрасте, я не умел делать столько четверных, только тройной аксель».

Напомним, в субботу в Турине Чен стал победителем финала Гран-при, установив новый мировой рекорд по баллам за произвольную программу и по сумме двух оценок.

Произвольная программа у женщин начнется в 22:55 (мск). После короткой программы 15-летняя Трусова занимает пятое место.