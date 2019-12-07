Александра Степанова и Иван Букин: По вопросам судейства нечего ответить Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин поделился впечатлениями от выступления в финале Гран-при.

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– Не кажется ли вам, что оценки сильно занижены?

Иван: – Можем сразу сказать: мы вообще ничего не знаем, мы только видели мельком наши протоколы, по вопросам судейства нечего ответить.

– Что-то удивило в протоколе?

Александра: – Надо разобраться с тренерами, посмотреть, спросить. Потому что это очень непонятная ситуация, такого мы никогда не получали, самим очень интересно. По ощущениям... Здесь такой хороший лед и такая публика, что нам казалось, что абсолютно весь зал русский. После каждого элемента звучали аплодисменты.

Иван: – Фантастическое удовольствие кататься, когда так поддерживают.

Четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями финала Гран-при в Турине. По сумме двух оценок французы набрали 219,85 балла и опередили две американские пары – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – шестое.