Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при, Степанова и Букин – четвертые Действующие чемпионы мира и Европы опередили две американские пары.

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Четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями финала Гран-при в Турине.

По сумме двух оценок французы набрали 219,85 балла и опередили две американские пары – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – шестое.

Отметим, что Пападакис и Сизерон во второй раз выиграли финал Гран-при. Ранее в нынешнем сезоне они победили на этапах во Франции и Японии.

Турин (Италия)

Гран-при

Финал

Танцы

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 219,85

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 210,68

3. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 207,93

4. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 204,88…

6. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 203,39