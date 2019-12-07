Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при, Степанова и Букин – четвертые

Четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями финала Гран-при в Турине.
По сумме двух оценок французы набрали 219,85 балла и опередили две американские пары – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – шестое.
Отметим, что Пападакис и Сизерон во второй раз выиграли финал Гран-при. Ранее в нынешнем сезоне они победили на этапах во Франции и Японии.
Турин (Италия)
Гран-при
Финал
Танцы
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 219,85
2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 210,68
3. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 207,93
4. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 204,88…
6. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 203,39