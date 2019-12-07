Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом, Щербакова – вторая, Трусова – третья

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине.
16-летняя Косторная получила за произвольную программу 162,14 балла и установила мировой рекорд по сумме двух оценок (247,59). Предыдущий рекорд также принадлежал Александре Трусовой из России (241,02).
Она чисто исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.
Второе место заняла Анна Щербакова. 15-летняя российская фигуристка стала лучшей в произвольной программе с 162,65 баллами.
Третьей стала Трусова (233,18). Олимпийская чемпионка Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу и опустилась со второго на шестое место.
Отметим, что все четыре фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Турин (Италия)
Гран-при
Финал
Женщины
1. Алена Косторная (Россия) – 247,59
2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92
3. Александра Трусова (Россия) – 233,18
6. Алина Загитова (Россия) – 205,23