Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом, Щербакова – вторая, Трусова – третья Загитова опустилась на шестое место.

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Российская фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине.

16-летняя Косторная получила за произвольную программу 162,14 балла и установила мировой рекорд по сумме двух оценок (247,59). Предыдущий рекорд также принадлежал Александре Трусовой из России (241,02).

Она чисто исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

Второе место заняла Анна Щербакова. 15-летняя российская фигуристка стала лучшей в произвольной программе с 162,65 баллами.

Третьей стала Трусова (233,18). Олимпийская чемпионка Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу и опустилась со второго на шестое место.

Отметим, что все четыре фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Турин (Италия)

Гран-при

Финал

Женщины

1. Алена Косторная (Россия) – 247,59

2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92

3. Александра Трусова (Россия) – 233,18

6. Алина Загитова (Россия) – 205,23