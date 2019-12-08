Анна Щербакова: От баллов нет никаких ощущений – больше всего хотелось сделать флип Российская фигуристка стала второй в финале Гран-при.

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от своего проката произвольной программы в финале Гран-при в Турине.

«Недовольна, что флип не получился, но буду пробовать его еще, – приводит ТАСС слова 15-летней Щербаковой. – Рада, что смогла собраться. В том году также было с лутцами – я прыгала их на тренировках, а в прокатах не всегда получалось.

От баллов нет никаких ощущений, только от проката – больше всего хотелось сделать флип, я планировала вставить его в этом сезоне».

Напомним, Щербакова набрала лучший балл (162,65) в произвольной программе, но по сумме двух оценок пропустила на первое место Алену Косторную, которая обновила мировой рекорд.

Во время произвольной программы Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также четверной лутц, но упала с четверного флипа.