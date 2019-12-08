Александра Трусова: Четверной флип был одной из задач на финал

Российская фигуристка Александра Трусова после проката произвольной программы в финале Гран-при в Турине высказалась о том, что ей первой в мире удалось на официальном турнире исполнить четверной флип.
«Четверной флип был одной из задач на финал, – приводит ТАСС слова 15-летней Трусовой, – я хотела показать флип и пять четверных, но не получилось. Это волнение – на сальхове поторопилась, а с тулупом – это вторая половина, я подустала, вот если бы это был первый элемент».
Напомним, Трусова исполнила четверной флип, ошиблась на четверном сальхове, прыгнула четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и упала с четверного тулупа.
За свой прокат она получила 161,73 балла и по сумме двух оценок поднялась с пятого на третье место.
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