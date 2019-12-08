Александра Трусова: Соревноваться по юниорам было скучно! Своими эмоциями от проката поделилась Александра Трусова, занявшее третье место в финале Гран-при.

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– Я рада, что прыгнула флип, но расстроилась, что не получилсся аксель в короткой и сейчас сделала бабочку на сальхове и упала с тулупа. Буду работать и надеяться, что в будущем смогу исполнить чисто эту программу. Здесь в Турине я рисковала и в короткой, и в произвольной программе. В короткой это был аксель, в произвольной это был четверной флип. Я его сделала и очень рада, но расстроилась, что не получился сальхов и второй тулуп. Хотелось, конечно, пять четверных, но немного не вышло. На сальхове я поторопилась, думала: сейчас я сделаю сальхов, потом все остальное.

– К чемпионату России будет лучше?

– Я надеюсь, на тренировках я катала чисто, и в Москве, и здесь. Обидно, что не всегда получается на соревнованиях собраться, потому что на тренировках я делаю намного чаще и намного чище. Я была максимально сосредоточена на своих элементах, старалась отвлечься от всего вокруг, не смотреть, сколько зрителей и что все на меня смотрят.

– Сегодня на пресс-конференции Юдзуру Ханю спросили, готов ли он еще раз с вами прыгнуть четверной, но он намекнул, что ему тяжело с вами соревноваться, потому что у вас прекрасный лутц. Что скажете об этом?

– Он большой молодец, прошел две Олимпиады и на обеих побеждал, очень давно в спорте, я еще даже может и не родилась даже, когда он начинал кататься.

– Не думали включить тройной аксель в произвольную?

– Нет, у меня и так пять четверных прыжков, из которых я могу на любом упасть.

– Самое радостное событие последнего времени?

– У меня их два: мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель.

– Как чувствуете себя, соревнуясь на взрослом уровне?

– Я очень долго ждала, когда же можно будет соревноваться по взрослым, два года соревноваться среди юниоров было скучно.