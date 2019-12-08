Сергей Шахрай: Кто-то решил – наших девчонок не остановить, отыграемся на танцорах - Советский спорт
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08 декабря 2019 11:45Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Кто-то решил – наших девчонок не остановить, отыграемся на танцорах

Наш обозреватель Сергей Шахрай – подвел итоги финала Гран-при в Турине.

- Двоякое впечатление от нынешнего Гран-при: наши девочки великолепны, полный триумф, но остались большие вопросы к судейству наших танцоров. Такое впечатление, что кто-то решил – раз уж русские девчонки впереди планеты всей, и ничего с ними не поделаешь, то нужно отыграться на танцевальных парах, не пустить их на пьедестал

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