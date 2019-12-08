Сергей Шахрай: Косторная только за компоненты получает на 8 баллов выше конкуренток Наш обозреватель Сергей Шахрай – подвел итоги финала Гран-при в Турине.

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- Все три первых места по праву заняли наши девочки-вундеркинды. А лучшая из них была Алена Косторная, откатавшая также блестяще и произвольную программу – без единой заминки, на одном дыхании. Похоже, что и судьи к ней относятся с симпатией, видя в ней эталон сегодняшнего женского фигурного катания. У нее отличная техника прыжков и при этом высокое исполнительское мастерство – полный баланс.

Это позволяет ей побеждать даже без четверных прыжков. Например, Алена сильно опережает ту же Трусову за счет второй оценки. Ее оценка за компоненты на 8 баллов выше.