Сергей Шахрай: Двое судей ставят нашим плюсы, остальные – минусы. Как такое возможно? У нашего обозревателя Сергея Шахрая возникли вопросы к судьям на финале Гран-при в Турине.

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– Оценки судей, которые они поставили нашим двум танцевальным парам, вызывают недоумение. Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли уже два турнира в этом сезоне, у судей к ним претензий не было. А вот у бригады, судившей в Турине, вдруг такие претензии возникли. Арбитры находят у наших ребят какие-то детские ошибки. Хотя две недели назад на этапе Гран-при в Москве все было нормально. В Турине же за последний элемент Синициной и Кацалапову двое судей поставили плюс 3 и плюс 2, а остальные семеро арбитров - минус 2 и минус 3. Как такое возможно?Будто ребята упали.Но они же не падали! За другой элемент поставили вместо четвертого уровня второй. На этом ребята потеряли еще минимум полтора балла.