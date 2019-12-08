Даниил Глейхенгауз: Спасибо Алине Загитовой за то, что боролась Хореограф фигуристок группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поддержал Алину Загитову после ее выступления в финале Гран-при в Турине.

«Невероятная борьба, буря эмоций! Честно скажу, полностью отдали себя на этом турнире как спортсмены, так и тренеры. Поздравляю Алену Косторную, Анну Щербакову и Сашу Трусову! Спасибо Алине Загитовой за то, что боролась, миллионы людей любят тебя! Спасибо всем нашим болельщикам, пьедестал такой», - написал Глейхенгауз в своем Instagram.

Напомним, что олимпийская чемпионка неудачно откатала произвольную программу и опустилась со второго на шестое место. Победу одержала Алена Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова. Третьей стала Трусова.