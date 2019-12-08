Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности Чемпионка мира 1999 года рассказала почему Загитова провалилась в финале Гран-при.

На вчерашнем финале Гран-при по фигурному катанию в соревновании женщин россиянки заняли весь пьедестал. С мировым рекордом (247,59) победительницей стала Алена Косторная. Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова – третье. А вот олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова по итогам двух программ оказалась на последнем шестом месте.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что причину неудачи Загитовой следует искать в психологии.

«Проблемы Алины идут от головы, – цитирует Бутырскую RT. -- Ей не хватает уверенности, она же видит, что проигрывает в технике другим девочкам. Отсюда и срывы. Такой своеобразный сбой в системе.

Алина потрясающе выполнила короткий прокат, вложила в него всю душу и абсолютно справедливо заняла второе место. Но ей нельзя ошибаться. Да, Загитова уже олимпийская чемпионка, но ей нужно во что бы то ни стало показывать, что она умеет кататься чисто.

Она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдёт, у всех появится вес, и мы будем говорить то же самое про остальных. Спрашивать: «А где же четверные»? Но это нормально. Плюс у Загитовой сейчас и мысли, и психология уже совсем другие. Ей надо понять, для чего она катается. Потому что другие рвут и мечут, а она уже все выиграла, всего достигла».