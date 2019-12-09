Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание В Турине состоялся финал Гран-при.

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил восхищение выступлением Алены Косторной в финале Гран-при.

«Не скажу, что триумф Алены был ожидаем. Но у нее есть этот баланс: она прекрасно объединяет и технику, и катание. Благодаря Алене в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому», - цитирует Транькова RT.

Напомним, что в финале Гран-при по фигурному катанию, завершившемся в итальянском Турине, в женском одиночном катании весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Победила Косторная, следом расположились Анна Щербакова и Александра Трусова.