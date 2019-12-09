Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 13:55Фигурное катаниеНечаев Юрий

Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание

В Турине состоялся финал Гран-при.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил восхищение выступлением Алены Косторной в финале Гран-при.

«Не скажу, что триумф Алены был ожидаем. Но у нее есть этот баланс: она прекрасно объединяет и технику, и катание. Благодаря Алене в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому», - цитирует Транькова RT.

Напомним, что в финале Гран-при по фигурному катанию, завершившемся в итальянском Турине, в женском одиночном катании весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Победила Косторная, следом расположились Анна Щербакова и Александра Трусова.

Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить
Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий
Гинер против судей, Запашный против фанатов. Чем запомнился 19-й тур «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 10:06 Футбол Безъязычный Алексей
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл
Пожиратель звезд. Русский Гулливер съел в Бостоне главного конкурента Овечкина «Колорадо» одержал шестую победу подряд и по потерянным очкам вышел на единоличное первое место на Западе. 08.12.2019 14:42 Хоккей Славин Виталий
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Новости
14:58 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Нельзя опускать руки, нужно идти до конца
14:51 Олимпиада Артем Пацев: Апелляции на решение WADA могут подать РУСАДА, ОКР, ПКР, а также МОК и МПК
14:50 Олимпиада Алексей Власенко: Наши «чистые» спортсмены должны ехать и выигрывать
14:50 Олимпиада Сергей Хрычиков: Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы
14:41 Гандбол Сергей Шишкарев: Мы готовы к дополнительным проверкам
14:39 Современное пятиборье Вячеслав Аминов: К пятиборцам со стороны антидопинговых служб претензий нет
14:37 Олимпиада Исполком WADA запретил официальным лицам из России посещать Олимпиаду в течение четырех лет
14:34 Керлинг Федерация керлинга России будет требовать компенсацию в случае отмены соревнований
14:32 Олимпиада Петр Толстой: Решение WADA – продолжение тенденции к выдавливанию России из мирового спорта
14:27 Олимпиада Владимир Сальников: На Олимпиаду надо ехать в любом случае
14:25 Футбол Вячеслав Колосков: Футбола эти запреты не коснутся
14:25 Конькобежный спорт Варвара Барышева – о выступлении под нейтральным флагом: Нужно уважать работу спортсмена
14:19 Олимпиада Дмитрий Свищев: Чистые спортсмены должны однозначно участвовать в соревнованиях
14:16 Олимпиада Журова уверена, что Россия обязательно обратится в CAS после решения WADA
14:15 Олимпиада Игорь Лебедев: Решение WADA это серьезный удар по российскому спорту
14:14 Конькобежный спорт Алексей Кравцов: Решение WADA – это серьезный удар по нашему спорту
14:09 Олимпиада Александр Тихонов: То, что мы заслужили, то и получили
14:04 Олимпиада Алексей Мишин: Решение WADA это катастрофа
14:01 Олимпиада Председатель Набсовета РУСАДА: Решение об апелляции примем в течение десяти дней
13:55 Фигурное катание Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика