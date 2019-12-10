Аделина Сотникова: Несмотря ни на что, мы должны бороться до конца WADA призвало отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах.

«Нападают всегда на сильных. Видимо, только мы способны ловко словить удар, и несмотря ни на что делать то, что мы должны – бороться до конца», – написала 23-летняя фигуристка в инстаграме.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.