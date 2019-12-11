Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Олимпийский чемпион Сочи прокомментировал выступление российских фигуристок в финале Гран-при.

В финале Гран-при в Турине Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова уверенно заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при в Турине. Однако Алина Загитова не оправдывала ожиданий, оказавшись в итоговом протоколе на последнем шестом месте по сумме двух программ. Тем не менее, олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков не считает, что стоит подвергать суровой критике обладательницу золотой медали Пхенчхана.

«Я не согласен с этим, для меня она не выглядела тяжелой на льду, – заявил Траньков в интервью RT. – Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме. У меня мурашки пошли от ее короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте.

Она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это все пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на нее».

Загитова – первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В активе 17-летней спортсменки золотая медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, титул чемпионки мира 2019 года, а также золото чемпионата Европы, состоявшегося в Москве в январе 2018-го.