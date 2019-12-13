Александр Горшков: Загитова остается в составе сборной России

- Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной России, - приводит слова Горшкова ТАСС.
Ранее 17-летняя российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.
Напомним, что Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев «Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав