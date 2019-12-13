Александр Горшков: Загитова остается в составе сборной России - Советский спорт
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13 декабря 2019 23:41Фигурное катание

Александр Горшков: Загитова остается в составе сборной России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

- Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной России, - приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее 17-летняя российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, что Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
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