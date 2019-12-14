Мария Бутырская: Загитовой будет сложно вернуться

- Будем надеяться на это, но на самом деле это очень сложно, правда. Когда у человека есть все абсолютно, можно смело начинать новую жизнь, в том числе и в фигурном катании. На самом деле никто же из спорта не уходит, у Алины будет такая насыщенная и интересная жизнь именно в фигурном катании. Ее везде ждут, везде будут приглашать, на нее будут приходить посмотреть. Сможет ли она вернуться после этого? Алина прожила в спорте, может, не очень длинную, но очень яркую спортивную жизнь, - цитирует Бутырскую «РИА Новости».
Ранее 17-летняя российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.
Напомним, что Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).
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