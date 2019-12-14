Елена Радионова: Решение Загитовой было ожидаемым, я ее понимаю Олимпийская чемпионка приостановила спортивную карьеру.

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Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Решение Алины было ожидаемым, и в принципе я ее понимаю, – приводит «Р-Спорт» слова Радионовой. – Когда у тебя есть все титулы, очень тяжело находить мотивацию.

Мне кажется, Алина правильно поступает, что делает паузу, потому что она покатается в шоу, будет заниматься еще чем-то и, возможно, соскучится по соревнованиям».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.