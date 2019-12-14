Александр Коган: У Загитовой есть право в какой-то момент не участвовать в соревнованиях

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
«Как у каждого спортсмена, у нее есть право в какой-то момент не участвовать в каких-то соревнованиях, – приводит «Р-Спорт» слова Когана. – Уважаю решение Алины, потому что главное для нее – спортивный принцип».
Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.
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