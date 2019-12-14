Директор «Самбо-70» - о решении Загитовой: У спортсменов во всех видах есть пресыщение Загитова не будет выступать до конца сезона.

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«У спортсменов во всех видах есть пресыщение – залом, татами, ковром, льдом, – приводит ТАСС слова Лайшева. – Иногда достаточно даже трех месяцев, чтобы голова отдохнула и тебя опять потянуло в зал, такое существует во всех видах спорта».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в школе «Самбо-70», объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.