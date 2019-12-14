Александр Жулин – о Загитовой: Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Российский тренер Александр Жулин считает, что Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт.

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- Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья.

Время не остановить - ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина - зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают, - приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру.