Ирина Роднина – о решении WADA: Мы должны навести порядок, чтобы таких ситуаций не возникало WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

– Мы должны выступать. Со своим гимном и со своим флагом. Это всегда придаёт особую значимость. И, наверное, не так много осталось действий, когда в честь твоей страны и твоей победы звучит гимн, поднимают флаг. Это особая причастность всех болельщиков к этой победе. Но параллельно мы должны наводить порядок, чтобы впредь таких ситуаций не возникало. Пока мы не наведём порядок, от того, что мы найдём сейчас какого-то виновного, отстраним, всё останется на своих местах, – цитирует Роднину «Омск здесь».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.