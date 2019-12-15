Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову Двукратная чемпионка мира прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить карьеру.

Ирина Слуцкая считает, что поклонники фигурного катания и профессионалы этого вида спорта должны уважать решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

Об этом двукратная чемпионка мира написала на своей странице в Instagram:

«Сейчас очень много обсуждений на счет того, что Алина приостановила свою спортивную карьеру. Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать ее, потому что она взрослый человек, и сама приняла это решение, а мы как поклонники, зрители, и коллеги, должны это решение уважать.

Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала, ведь она действительно сделала все, что могла. И ее решение на время приостановить карьеру мы должны поддержать, и должны уважать ее выбор, ведь у нее впереди много интересной работы, немножко другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников.

Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников была возможность увидеть ее в большинстве случаев на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны, гораздо дольше по времени на льду, нежели чем в двух программах на соревнованиях.

Мы надеемся увидеть ее вновь на большом льду!»

Слуцкая становилась лучшей в одиночном катании на чемпионатах мира в 2002 и 2005 годах. Также в ее активе семь побед на чемпионатах Европы, а также серебряная и бронзовая медали на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов соответственно.