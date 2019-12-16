Рика Кихира: Буду скучать по Загитовой Олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает карьеру.

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала решение олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Если честно, я очень удивлена, – приводит Kyodo News слова 17-летней Кихиры. – Мы соперничали друг с другом, выступали на одних и тех же турнирах, так что я буду очень скучать по ней. Но я думаю, что каждый спортсмен вправе сам выбирать».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.