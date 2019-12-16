Забияко и Энберт не выступят на чемпионате России в Красноярске Российская пара отсутствует в составе участников турнира.

Бронзовые призеры чемпионатов Европы и мира Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат России в Красноярске.

Российская пара отсутствует в составе участников турнира, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, ранее стало известно о том, что 30-летний Энберт приостановил карьеру по рекомендациям врачей. Из-за этого в нынешнем сезоне пара не выступала на этапах Гран-при.

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске. В парном катании заявлены 12 пар.

По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира.