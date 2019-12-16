Жулин готов поставить Тутберидзе в один ряд с Винер-Усмановой и Покровской В финале Гран-при 2019 года ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал.

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Двукратный призер Олимпийских Игр Александр Жулин сравнил Этери Тутберидзе с выдающимися российскими наставницами Ириной Винер-Усмановой и Татьяной Покровской

– Я бы выделил за высочайшие достижения наших тренеров Ирину Винер-Усманову в художественной гимнастике и Татьяну Покровскую в синхронном плавании. А с ними в один ряд поставил бы Этери Георгиевну Тутберидзе, – цитирует Жулина RT.

Покровская возглавляет сборную России по синхронному плаванию с 1998 года. Под ее руководством команда завоевала все золотые медали на пяти последних Олимпийских играх (с 2000 по 2016 год). Кроме этого под её руководством завоёваны многочисленные награды на первенствах мира и Европы, этапов Кубка мира и иных соревнованиях.

Что касается Винер-Усмановой, то она является тренером национальной команды по художественном гимнастике. Она тренировала таких спортсменок, как чемпионку мира и Европы Амину Зарипову, призера Олимпийских игр Яну Батыршину и абсолютную чемпионку мира и Европы Алину Кабаеву. За заслуги перед спортом она в 2008 году стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Напомним, что ученицами Тутберидзе являются призерки финального этапа Гран-при, а именно Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Также она тренировала Алину Загитову, Евгению Медведеву и Юлию Липницкую