Мики Андо: Загитова станет сильнее, когда установится ее гормональный и психологический баланс Олимпийская чемпионка приостановила спортивную карьеру.

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Двукратная чемпионка мира Мики Андо высказался о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Когда Алина выйдет из возраста роста, у нее появится больше женственности, и это проявится в ее выступлениях, – приводит «Р-Спорт» слова Андо. – Возможно, она продолжит выступать в шоу или вернется в большой спорт. Но в любом случае я считаю, когда установится ее гормональный и психологический баланс, она станет сильнее».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.