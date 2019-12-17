Александр Горшков: Скандал вокруг Загитовой создан искусственно

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков дал свой комментарий по поводу скандального публичного выяснения отношений между штабом Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
«Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нем участия», – заявил Горшков.
Штаб Тутберидзе на своей странице в Instagram подверг жесткой критике Плющенко и Татьяну Тарасову за заявления по поводу решения Загитовой приостановить карьеру. Плющенко ответил с той же соцсети, а Тарасова отказалась давать комментарии прессе, предложив позвонившему ей репортеру пойти «к чертовой матери».
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