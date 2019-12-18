11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп (видео) - Советский спорт
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18 декабря 2019 13:29Фигурное катаниеЛипкин Антон

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп (видео)

Вероника Жилина стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях в таком возрасте.

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на юношеских соревнованиях «Новый год-2020» в Москве.

11-летняя Жилина стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на российских соревнованиях в таком возрасте. За произвольную программу Жилина получила 109,64 балла, по сумме двух программ – 168,48 балла.

Отметим, что Жилина тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, ученицы Тутберидзе – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова – заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при в Турине. А еще одна фигуристка из ее группы – 13-летняя Камила Валиева – стала победителем юниорского Гран-при.

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