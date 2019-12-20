Даниил Глейхенгауз – о Косторной: Если будет возможность, станем изучать четверные Косторная стала победителем финала Гран-при с мировым рекордом.

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление российской фигуристки Алены Косторной в финале Гран-при.

«(Алена) показала, что можно набирать огромные баллы и ставить мировые рекорды с тем набором, который у нее есть, – приводит слова Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Посмотрим, если будет возможность, станем изучать четверные.

Пока идет сезон, об этом сложно говорить, потому что на это нет времени, да и риск травмы слишком высок».

Напомним, 16-летняя Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом, набрав по сумме двух оценок 247,59 балла.