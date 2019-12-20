Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям Загитова приняла решение приостановить карьеру после неудачного выступления в финале Гран-при.

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Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе финала Гран-при в Турине.

«Мне сложно сказать, что произошло у Алины внутри до и после проката, потому что те эмоции, которые переживает спортсмен от побед или поражений невозможно прочувствовать другим людям», – приводит слова Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, после короткой программы 17-летняя Загитова занимала второе место, но из-за неудачной произвольной – опустилась на шестое.

В пятницу на прошлой неделе в эфире «Первого канала» Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.