Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Татьяна Мишина дала комментарий накануне чемпионата России по фигурному катанию.

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В четверг 26 декабря в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый день соревнований с короткие программы покажут мужчины и спортивные пары, а в пятницу 27 декабря начнут состязаться в одиночном катании женщины.

Пока точно неизвестно сможет выступить в Красноярске победительница финала Гран-при 2019 года Алена Косторная. В понедельник появились слухи о том, что у 16-летний фигуристки проблемы со здоровьем. Эту информацию в интервью «Спорт день за днем» прокомментировала Татьяна Мишина, тренер Елизаветы Туктамышевой, отметив, что у ее подопечной есть своя задача, не зависящая от соперниц.

«Слышала ли я что-нибудь о том, что Алена Косторная может не выступить в Красноярске? Нет. Но я никогда не желаю соперникам травм или болезней, – отметила Мишина. – Просто хочу, чтобы именно мой спортсмен выступил хорошо, показал максимум. Если так происходит, то даже засуживание переносится легче. Главное самому свою работу сделать хорошо.

Я хорошо отношусь к девочкам Этери Тутберидзе. Они могут вызывать только восхищение. Даже трудно представить, как они это учат, как делают в своих программах… А некоторые еще умудряются их судить, говорить, что это плохо или не нужно. Смешно так рассуждать. Посмотрим, что будет в Красноярске.

Не важно, будет участвовать Косторная или нет, потому что перед Лизой Туктамышевой стоит конкретная задача. Иногда чем сложнее, тем большая мобилизация происходит».

На чемпионате России будут определены три фигуристки, которые представят страны на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.

Елизавета Туктамышева выиграла золотые медали на чемпионате мира и чемпионате Европы в 2015 году.