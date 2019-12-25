Тараканова пропустит чемпионат России из-за травмы Короткая программа в женском одиночном катании запланирована на 27 декабря.

Фигуристка Анастасия Тараканова пропустит чемпионат России в Красноярске. Об этом 15-летняя спортсменка написала на своей странице в Instagram:

«Дорогие мои болельщики, очень жаль, что я не смогу принять участие в чемпионате России. Я получила небольшую травму, и тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству России и финалу Кубка России. Спасибо за поддержку».

Ранее Тараканова была одной из учениц Этери Тутберидзе, а в нынешнем сезоне выступает под руководством Светланы Пановой. В августе и сентябре Анастасия завоевала бронзовые медали на этапах юниорского Гран-при в США и Польше. Год назад она заняла на чемпионате России 13-е место.

В Красноярске будут определены три фигуристки, которые представят страны на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.