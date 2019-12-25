Косторная выступит на чемпионате России Ранее в СМИ появилась информация о том, что фигуристка снялась с турнира.

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Российская фигуристка Алена Косторная примет участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Мы с удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате России, когда она уже сидела в самолете. Конечно, все волнуются, это отборочный турнир. Просим вас впредь обращаться за комментариями напрямую к нам», - приводит «Матч ТВ» слова Генерального директора ФФККР Александра Когана.

Напомним, чемпионат России пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря. Турнир является отборочным для участия в чемпионатах мира и Европы.

Косторная является двукратным бронзовым призером чемпионата России. Ранее 16-летняя фигуристка стала победительницей финала Гран-при в Турине.