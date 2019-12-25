Александр Коган: Красноярск способен проводить крупные соревнования по фигурному катанию Завтра начнутся соревнования на чемпионате России по фигурному катанию.

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Генеральный директор ФФККР Александр Коган поблагодарил руководство Красноярского края за интерес к фигурному катанию.

«В Красноярске активно развиваются зимние виды спорта, и я бы очень хотел поблагодарить руководство края за активную позицию по формированию интереса к фигурному катанию в регионе, - цитирует Когана ТАСС. - Мы будем рассматривать возможность проведения крупных соревнований в этих прекрасных спортивных сооружениях».

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря. Турнир является отборочным для участия в чемпионатах мира и Европы.