Илья Авербух: Все чересчур сфокусировались на одном женском одиночном катании - Советский спорт
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25 декабря 2019 23:51Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Илья Авербух: Все чересчур сфокусировались на одном женском одиночном катании

Чемпион мира и Европы дал комментарий накануне старта чемпионата России по фигурному катанию.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, чемпион мира и Европы Илья Авербух считает, что внимание общественности чересчур сосредоточено на женском одиночном катании в ущерб остальным дисциплинам фигурного катания.

«Чемпионат России богат не только турниром женского одиночного катания, – подчеркнул Авербух в интервью «РИА Новости» – Чересчур сфокусировались на одном из видов, а у нас достаточно сильная и интересная команда. Здесь исключительно победы наших девушек привлекают внимание общественности. Особой любви у нас к женскому фигурному катанию никогда не было. Также обожали танцы на льду, когда мы были лидерами. Обожание мужского одиночного катания пришло, когда выступали Плющенко и Ягудин. Здесь не любовь к виду, а успехи и большие достижения. Они сейчас в женском катании.

Будет интересно посмотреть, кто победит среди танцевальных пар. Также в мужском одиночном катании очень прибавили Алиев и Самарин. Везде будет своя интрига. Ясно, что состав сборной уже более-менее понятен».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря. На этих соревнованиях будет определено, кто представит страну на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.

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