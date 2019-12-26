Александр Самарин: Ни одного чистого прыжкового элемента не сделал. Непонятно, что случилось В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России.

«Нечего оценивать. Ни одного чистого прыжкового элемента не сделал. Пока непонятно, что случилось. Все будет решаться завтра. Состояние было хорошим на тренировках. По условиям и атмосфере здесь все шикарно. Спасибо всем зрителям», - цитирует фигуриста Sport24.ru.

По итогам произвольной программы Самарин набрал 80,68 балла.

Произвольную программу одиночники представят завтра.

Чемпионат России завершится 29 декабря.