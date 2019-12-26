Александр Самарин: Ни одного чистого прыжкового элемента не сделал. Непонятно, что случилось

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России.
«Нечего оценивать. Ни одного чистого прыжкового элемента не сделал. Пока непонятно, что случилось. Все будет решаться завтра. Состояние было хорошим на тренировках. По условиям и атмосфере здесь все шикарно. Спасибо всем зрителям», - цитирует фигуриста Sport24.ru.
По итогам произвольной программы Самарин набрал 80,68 балла.
Произвольную программу одиночники представят завтра.
Чемпионат России завершится 29 декабря.
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