Татьяна Тарасова: Самарину нужно разобрать свои ошибки на подходе к прыжкам Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александра Самарина в короткой программе на чемпионате России.

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- Так короткую не катают. Ему нужно разобрать свои ошибки на подходе к прыжкам. Не может человек целый год вываливаться правым плечом... Думаю, он был излишне сосредоточенным на разминке. Очень жаль, ведь он много тренируется. В Красноярск сразу несколько мужчин приехали за победой, но Самарину не нужно думать об этом. Следует сосредоточиться на музыке и элементах своей программы, - передает слова Тарасовой «РИА Новости».

Добавим, что по итогам короткой программы Самарин набрал 80,68 балла. Произвольную программу одиночники представят завтра.