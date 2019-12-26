Сергей Воронов: Как школьник пойду исправлять ошибки Фигурист сорвал тройной аксель в короткой программе чемпионата России.

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Российский фигурист Сергей Воронов высказался о прокате короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

«Несмотря на дебильный срыв акселя, я бы с удовольствием к вам еще приехал, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего Воронова. – На «тройку» оценю прокат. Недоволен собой. В этом сезоне я не срывал аксель в короткой (программе). Как школьник пойду исправлять ошибки».

Отметим, что Воронов исполнил каскад четверной тулуп – двойной тулуп, тройной лутц, а тройной аксель получился у фигуриста с недокрутом и приземлением в степаут.

За свой прокат Воронов получил 79,61 балла и занимает седьмое место.