Андрей Лазукин: Упростил контент, а ошибка все равно произошла - Советский спорт
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26 декабря 2019 12:24Фигурное катаниеЛипкин Антон

Андрей Лазукин: Упростил контент, а ошибка все равно произошла

Российский фигурист исполнил двойной лутц вместо тройного.

Российский фигурист Андрей Лазукин оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Прокат не был таким хорошим, была допущена грубая ошибка на тройном лутце, – приводит «Р-Спорт» слова 22-летнего фигуриста. – Упростили контент, и ошибка на тройном лутце все равно произошла.

Упростили короткую, потому что была травма колена, почти месяц не катался до чемпионата».

Отметим, что Лазукин исполнил четверной тулуп и тройной аксель, но вместо тройного лутца в каскаде с тройным тулупом прыгнул двойной. Он получил от судей 85,56 балла и на данный момент занимает четвертое место.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.

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