Андрей Лазукин: Упростил контент, а ошибка все равно произошла

Российский фигурист Андрей Лазукин оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
«Прокат не был таким хорошим, была допущена грубая ошибка на тройном лутце, – приводит «Р-Спорт» слова 22-летнего фигуриста. – Упростили контент, и ошибка на тройном лутце все равно произошла.
Упростили короткую, потому что была травма колена, почти месяц не катался до чемпионата».
Отметим, что Лазукин исполнил четверной тулуп и тройной аксель, но вместо тройного лутца в каскаде с тройным тулупом прыгнул двойной. Он получил от судей 85,56 балла и на данный момент занимает четвертое место.
Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.
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