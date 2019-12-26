Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России В тройку лучших вошли Мозалев и Гуменник.

Представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов занимает первое место после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

19-летний российский фигурист выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, прыгнул с помаркой четверной тулуп, а также исполнил чистый аксель в три с половиной оборота. За свой прокат Игнатов получил 88,88 балла.

В тройку лучших также вошли еще два фигуриста из Санкт-Петербурга – 16-летний Андрей Мозалев и 17-летний Петр Гуменник. Все они проигрывают лидеру меньше балла.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 12:15 (мск).

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Мужчины

Короткая программа

1. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 88,88

2. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург) – 88,34

3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 88,06

4. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Коми) – 87,35

5. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская область) – 85,56

6. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 81,17

7. Даниил Самсонов (Москва) – 80,88

8. Александр Самарин (Москва) – 80,68

9. Сергей Воронов (Москва) – 79,61

10. Леонид Свириденко (Санкт-Петербург) – 78,61