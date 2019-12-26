Макар Игнатов: Стараюсь не думать о том, попаду я в сборную или нет Российский фигурист Макар Игнатов оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

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- Если разбирать прокат по частям, то по технике прокат был процентов на 65, эмоциональная составляющая чуть побольше. Сказывается какая-то усталость, но в целом классно было здесь кататься.

Я стараюсь не думать о том, попаду я (в сборную) или не попаду. Стараюсь кататься чисто, все, что я могу сделать, - приводит слова Игнатова «РИА Новости».

Напомним, что по итогам короткой программы Игнатов получил от судей 88,88 балла.