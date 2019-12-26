Дмитрий Алиев: Кататься последним сложно – держал себя до последнего Российский фигурист занимает четвертое место после короткой программы чемпионата России.

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о своем выступлении в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

20-летний Алиев, выступавший последним из всех участников, исполнил каскад тройной лутц – тройной тулуп, после чего с помарками прыгнул четверной тулуп и тройной аксель. Он получил от судей 87,35 балла и занимает четвертое место, отставая на 1,53 балла от лидирующего Макара Игнатова.

«Лутцем я владею, сегодня я его не сделал, – приводит «Р-Спорт» слова Алиева. – Кататься последним было сложно, трудно было сдерживать фокус ожидания. Но я держал себя до последнего момента. Не перегорел и не волновался. Но и не без ошибок».

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 12:15 (мск).