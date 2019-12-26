Петр Гуменник: Почти все получилось, кроме вращения, я доволен Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе чемпионата России.

- Почти все получилось, кроме вращения. Я доволен. За пару недель до чемпионата России мы немного упростили программу. Чисто исполнить удалось ее благодаря отсутствию лишних мыслей, - передает слова фигуриста Sport24.ru.

Добавим, что Гуменник получил от судей за свой прокат 88,06 балла, что стало для него лучшим результатом сезона.